الطقس اليوم غائم بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال.

الأربعاء:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع ضبابا على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الخميس:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و الداخل .

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