أعلن مسؤول في مديرية الصحة بولاية غزني وسط أفغانستان، عن وقوع 13 مصابا بانفجار استهدف جامعة الولاية غزني.
وأفاد المسؤول لوكالة "سبوتنيك" بأن الجرحى من طلبة الجامعة، وبأنه تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار في جامعة غزني في افغانستان يسفر عن إصابة 13 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.