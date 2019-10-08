انفجار في جامعة غزني في افغانستان يسفر عن إصابة 13 شخصا

أعلن مسؤول في مديرية الصحة بولاية غزني وسط ​أفغانستان​، عن وقوع 13 مصابا بانفجار استهدف جامعة الولاية غزني. وأفاد المسؤول لوكالة "سبوتنيك" بأن الجرحى من طلبة الجامعة، وبأنه تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات.

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