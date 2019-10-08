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السناتور الجمهوري المقرب جدا من الرئيس الأميركي، دعا ترامب إلى "العودة عن قراره"، معتبرا أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".
وقال غراهام في تغريدة: "إذا طبقت هذه الخطة" التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد، فـ"سأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين".
وحذر السناتور النافذ عن كارولاينا الجنوبية، من أن قرار ترامب "يضمن عودة تنظيم داعش"، كما أن "التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أميركا".
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وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يريد ترك أطراف النزاع "حل الوضع" بنفسها.
ورغم أنه حليف مقرب لترامب، عارض ليندسي غراهام الانسحاب الأميركي من سوريا الذي أعلنه البيت الأبيض في نهاية السنة الماضية.
والاثنين بدأت القوات الأميركية المنتشرة في شمال سوريا الانسحاب من نقاط قريبة من الحدود التركية، وأعلنت الأمم المتحدة أنها "تستعد للأسوأ".
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار الانسحاب.. أول صدام داخلي مع ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.