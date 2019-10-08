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مقتل 13 مهاجرة بينهن حوامل وفقدان عشرة أشخاص إثر غرق زورق قبالة لامبيدوزا الإيطالية

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دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب/ أرشيف زورق ينقل مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط. قتلت 13 امرأة بينهن حوامل وفقد عشرة أشخاص إثر غرق زورق مهاجرين ليلة الأحد الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بحسب ما أفاد خفر السواحل الإيطاليون. وقد يكون هناك ثمانية أطفال وعدد آخر من النساء الحوامل بين المفقودين، وفقا لبعض الشهود.

أعلن خفر السواحل الإيطاليون انتشال 13 جثة تعود لنساء بينهن حوامل وبقاء نحو عشرة أشخاص في عداد المفقودين إثر غرق زورق مهاجرين ليلة الأحد الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقل بعض الشهود أنه قد يكون هناك ثمانية أطفال وعدد آخر من النساء الحوامل بين المفقودين. كما تم إنقاذ 22 شخصا ونقلهم إلى مرفأ لامبيدوزا في صقلية.

 

فرانس24/ أ ف ب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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