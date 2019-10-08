عشية "الغفران": مستوطنون يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية بساحة البراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، فيما قام الآلاف بتأدية صلوات تلمودية بساحة البراق، وذلك بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران".

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات مجموعات المستوطنين، ونشرت عناصر الوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسارات الاقتحام ولتوفير الحماية للمستوطنين.

وتقدم الاقتحامات التي تواصلت على شكل مجموعات، العديد من الحاخامات برز منهم الحاخام يهودا غليك، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية صلوات وشعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة" قبل أن يغادروا المسجد من باب السلسلة.

كما حولت شرطة الاحتلال القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية ونصبت الحواجز داخل الأسواق وعلى الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، فيما استنفرت قواتها في منطقة ساحة البراق وعند أبواب المسجد الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال تقييدات وإجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، ومنعت من الكثيرين دخول الحرم واشترط احتجاجات بطاقات الهوية عند البوابات وتفتيش الحقائب والأغراض له من سمح له بالدخول للمسجد.

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وفي ظل تصعيد الاقتحامات في الأعياد اليهودية، دعت اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى، إلى التوافد إلى القدس وشد الرحال للدفاع عن المسجد في وجه المستوطنين، خلال الأعياد اليهودية التي تمتد يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

وقالت اللجان في بيان لها، إن التواجد الدائم أمام المستوطنين، خلال الأيام القادمة سيفشل مخططاتهم الرامية إلى تقسيم ساحات المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأضافت اللجان في البيان: "سنبقى الأوفياء لمسجدنا ندافع عنه في وجه غطرسة المحتل وقطعان مستوطنيه، وستبقى بوصلتنا نحو القدس والأقصى، لن نخذله ولن نتراجع حتى التحرير القريب".