فينغر يرفض عروضا للتدريب في البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، رفضا عروضا من عدة فرق في الدوري الإنجليزي، نظرًا لارتباطه الشديد بـ"المدفعجية".

ورحل فينغر عن تدريب آرسنال في شهر أيار/مايو من العام الماضي، بعد 22 عاما مع المدفعجية حقق خلالها العديد من الإنجازات.

وذكر فينغر خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية "أنا رجل آرسنال، وبعد ذلك أنا محترف ولا يمكنني التوقف عن العمل، قررت الابتعاد عن البريمييرليغ لأنني مرتبط بآرسنال بشكل كبير، وتلقيت عروضًا للعمل في إنجلترا لكنني رفضت".

وأضاف "لا أريد أن أفصح عن أسماء الأندية لأن هناك أشخاصًا آخرين تولوا المهمة، وذلك سيكون غير عادل بالنسبة لهم".

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وتابع مدرب المدفعجية "أعرف أنه من الطبيعي أن ترغب الجماهير في تحقيق المزيد، لكننا فزنا كثيرًا وبنينا ملعب الإمارات، ومن الصعب أن نوضح اليوم الظروف التي بنينا فيها الاستاد، لأن مُعدل دوران اليوم قد تضاعف 5 مرات".

وأوضح "حين قررنا بناء الاستاد، كانت قيمة مبيعاتنا 90 مليون جنيه إسترليني، وكانت تكلفة الملعب 430 مليون جنيه إسترليني، وبدأ الضغط حقًا وأعتقد أن الخروج من تلك الفترة في وضع صحي للغاية كان مُعجزة".

واختتم الفرنسي "تم عرض علي منصب رئيس تطوير كرة القدم في العالم، مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وسأتخذ قراري النهائي قريبًا جدًا، فهم يبحثون عن أشخاص لديهم خبرة ومعرفة كبيرة باللعبة".