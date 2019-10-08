القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، حصد جائزة رجل عام 2019 من مجلة "GQ" العالمية، نظرا لما قدمه مع "الريدز".
وساهم صلاح بتتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، والمنافسة على لقب البريمييرليغ حتى الجولة الأخيرة، وشارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وتوج هدافا للبريمييرليغ، وجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.
وقال صلاح عقب تتويجه، في حفل أقيم في مدينة دبي "كانت كل أحلامي وأهدافي أن أكون محترفًا معروفًا، ولم أتخيل أن أصل إلى هذا المستوى الذي وصلت له الآن".
وأضاف "كل طفل يحلم بالظهور على شاشة التلفزيون، ولكن حين ظهرت لأول مرة تغيرت كل أهدافي، وأردت أن أحترف في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل".
وعن توقيعه أول عقد كلاعب محترف بعمر الـ16 عاما، علق "في هذه المرحلة قررت أن أكون لاعبًا محترفًا، وكانت فرصة لم أضيعها، وكان أول قراراتي الكبرى، وقلت لا يجب أن أترك تلك الفرصة تفلت من يدي".
واختتم "إذا لم تحاول ستظل دائمًا في المنزل، وأنا لا أحقر من ذلك إطلاقا، فإذا كان هو ما تريده، فهو أمر جيد أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يتوّج بجائزة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.