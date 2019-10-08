كفر قرع: اجتماع لأصحاب المنازل والأراضي في الوسيه والجولان والدست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بادر المجلس المحلي في كفر قرع لعقد اجتماع تشاوري لأصحاب المنازل والأراضي في منطقة الوسيه والجولان والدست (بلوك 12124-12127)، وذلك للاطلاع على التخطيط الأولي للخارطة التفصيلية "المجهود المكثف".

وعقد الاجتماع في المركز الجماهيري – الحوارنة مساء أول من أمس، الأحد.

واستمع الحضور من قبل مهندسة المجلس المحلي، إيناس فاهوم- خورشيد وطاقم التخطيط، لجميع النقاط التخطيطية والتصور لكيفية التخطيط المستقبلي وكيفية توزيع المخطط ومركباته.

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وبعد أن استمع الحضور للشرح الوافي طرحوا تساؤلاتهم واستفساراتهم حول العديد من النقاط على أمل أن يستمر طاقم التخطيط بإكمال التخطيط المهني.

وقدم رئيس مجلس كفر قرع المحلي، المحامي فراس أحمد بدحي، شكره لجميع الحضور، وألقى الضوء على توضيحات بشأن الاستفسارات والأسئلة التي طرحها الحضور على الخارطة الهيكلية، مؤكدا أن المجلس المحلي يعمل جاهدا لبلوغ تخطيط مهني ومسؤول يضمن تطور وتوسيع منطقة نفوذ كفر قرع في السنوات المقبلة.

وأشار المحامي بدحي إلى أن المجلس المحلي قد بادر لهذا الاجتماع الجماهيري التشاوري إيمانا منه بأهمية اتباع سياسة الشفافية لإطلاع المواطنين على كل تخطيط صغير وكبير، مؤكدا أن المسؤولية كبيرة والتحديات عظيمة بكل قضايا البناء والتخطيط في كفر قرع. كما أكد رئيس المجلس على أن اللقاء التشاوري يندرج ضمن اهتمامات ومساعي إدارة المجلس المحلي بتعجيل خرائط ومخططات تساهم في إلغاء أوامر الهدم وتطوير التخطيط والبناء في كفر قرع وتزويد جميع المنازل القائمة والمستقبلية بالتيار الكهربائي.