شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي تدعوان للاحتشاد بخور مكسر والان مع التفاصيل

دعت رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكافة أسر الشهداء والجرحى ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي للاحتشاد والمشاركة الفاعلة والمهيبه لوقفتين احتجاجيتين.

وقالت رئاسة الهيئة في بيان لها الاثنين ان الدعوة تاتي لاستعادة الحقوق وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات الشهرية ورد الاعتبار وجبر الضرر

وحددت رئاسة الهيئة موعد الوقفة الاولى أمام مقر قوات التحالف عدن يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 الساعة التاسعة صباحا فيما الوقفة الثانية يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 الساعة التاسعة صباحاً أمام مقر الأمم المتحدة ساحة العروض مدينة خورمكسر.

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة للاحتشاد

انطلاقاً من اهداف ومهام الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بشأن استعادة الحقوق وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات الشهرية ورد الاعتبار وجبر الضرر ، ومواصلة لما تقدم من خطوات وتحركات واتصالات لرئاسة الهيئة مع عدة جهات بشأن صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر 2019م دفعة واحدة ..ومتابعة منا لمعظم التداولات في جروبات الهيئة من قبل الكثير التي تدعو للتصعيد والاحتجاج ضغطاً على الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية لصرف المرتبات المذكوره اعلاه.

واستجابة لدعوات الأعضاء وعامة العسكريين ، فان رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي تدعو كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكافة أسر الشهداء والجرحى ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي للاحتشاد والمشاركة الفاعلة والمهيبه لوقفتين احتجاجيتين اقرت رئاسة الهيئه اقامتهما:

*الأولى* -- أمام مقر قوات التحالف عدن يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 الساعة التاسعة صباحا وسيكون التجمع في مدينة الشعب محاذاة الخط العام، وبعد استكمال التجمع تنطلق الجموع في مسير حاشده باتجاه مقر التحالف وتنفيذ الوقفه هناك.

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*الثانيه* -- يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 الساعة التاسعة صباحاً أمام مقر الأمم المتحدة ساحة العروض مدينة خور مكسر.

وعليه فإننا نهيب بالجميع إلى الاستشعار بحجم الظلم والمظالم لتكون تلك الوقفات اختبار للإرادة والغيرة والحمية نصرة للحقوق ولجم جماح الفاسدين المتسببين في توقيف ومصادرة المرتبات من قبل القائمين على وزارتي الدفاع والداخلية.

كما نتقدم بالدعوة لكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءه والمسموعة لتغطية الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة العسكرية العليا.

فكونوا يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن عند مستوى التحدي

بحضوركم المهيب واللافت تأتي النتائج المرجوة أما بدونه فلا رجاء

نأمل من الجمبع تغيير المعادله

وفقنا الله جميعآ وسدد خطانا

رئاسة الهيئة العسكرية العليا

للجيش والأمن الجنوبي