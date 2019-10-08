شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية تكشف فضائح الجزيرة القطرية والان مع التفاصيل

قال اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن قناة الجزيرة منذ تأسيسها وهي تفتح مجال التشكيك فيما يتعلق بحرب أكتوبر 1973، وأنها أول قناة بدأت تتحدث في تشكيك أهداف ونتائج حرب أكتوبر باستضافة خبراء من إسرائيل.

وأوضح سمير راغب خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز" أن قناة الجزيرة أذاعت صور قتل الأسري المصريين في عامي 1956 و1967 وأنه لم يسأل أحد كيف خرجت هذه الأفلام من الموساد الإسرائيلي.

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وأشار رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الحرب لا تقاس بمساحة الأرض أو عمقها بالرغم من أن مساحة هذه الأرض أكبر من مساحة دولة قطر، بل تقاس بتحقيق النتائج الاستراتيجية التي كانت موضوعة للحرب في ذلك الوقت والتي حققتها حرب أكتوبر.

وتابع سمير راغب أن خط بارليف أكبر حاجز في تاريخ المعارك العسكرية وأكبر مانع طبيعي محصن بأعلي التحصينات في تاريخ هذه الأرض وهي تحصينات بطول 100 كيلو وعمق كبير في ثلاثة مواقع وأن الجندي المصري قد عبر خط برليف تحت تأثير أمواج من نيران المدفعية وأسلحة الضرب المباشر ونيران الطيران، وأن عدد الجنود الذين عبروا هم 80000 جندي وهم أكثر من عدد سكان قطر.



