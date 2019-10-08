شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إعلامي مصري يضع تصورا لعناوين قناة الجزيرة في حرب أكتوبر والان مع التفاصيل
قال الإعلامي المصري، أحمد موسي، إن القنوات الإرهابية تنشر الاكاذيب، والمعلومات غير الصحيحة طوال الوقت، لأن هذه القنوات مملوكة لتميم حاكم دويلة قطر، موضحا أن قناة الجزيرة الإرهابية منبر للعدو الإسرائيلي.
وتخيل خلال تقديمه برنامج، " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، : " لو الجزيرة الإرهابية كانت موجودة فى فترة حرب أكتوبر 73 كانت ستكتب: عاجل مصادر للجزيرة : مقتل عشرات الآلاف من جنود الجيش المصري حرقًا بأنابيب النابالم خلال محاولتهم عبور القناة".
وأشار إلى أن، الجزيرة لو كانت موجودة من 46 سنة كانت ستكتب ايضًا : " مصادر للجزيرة: قوات شارون على مشارف العاصمة المصرية".
وأوضح ، أن تلك القناة كانت ستكتب: " الجيش الاسرائيلي: فرار أعداد كبيرة من مليشيات السادات أمام قواتنا الباسلة فى السويس و الاسماعيلية".
وتابع: " قطر نشأت قبل الحرب بعام، مؤكدا أنه أكبر من عمر دولة قطر" .
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