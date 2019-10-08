شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت وود: إيران هي التحدي الأكبر للمجتمع الدولي والان مع التفاصيل
قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، الإثنين، إن إيران هي التحدي الأكبر للمجتمع الدولي.
وأضاف روبرت وود، في تصريحات له، أن إيران لا تزال تدعم الإرهاب وتزعزع استقرار الشرق الأوسط، وأنه يجب على المجتمع الدولي شن حملة ضغط قصوى لردع سلوكها الخبيث.
وتابع وود أن إيران ليست مستعدة للدبلوماسية، وأن الصواريخ الإيرانية لا تزال تشكل تهديدا لدول المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر روبرت وود: إيران هي التحدي الأكبر للمجتمع الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.