شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للمتضررين من السيول جنوب مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

قدّمت الإمارات مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للمتضررين من السيول جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن ولحالات نزوح شهدها الساحل الغربي اليمني.

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استجابت لنداء استغاثة من الجهات المختصة ومواطنين تهدّمت منازلهم بفعل الأمطار الغزيرة في قرى الجريبة ووادي الأعقوم والقضبة غرب مديرية الدريهمي.

وتضمنت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لعشرات الأسر التي عبرت عن سعادتها بوصول المساعدات، وعلى وجه الخصوص الخيام، لاسيما أن حالتهم الاقتصادية لا تسمح ببناء مساكن بديلة.

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كما قدّمت الهيئة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والإيوائية هي الثانية من نوعها لحالات نزوح جديدة في الساحل الغربي اليمني خلال 72 ساعة.

وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لأسر في منطقتي القفلة العليا والقفلة السفلى في مديرية موزع غرب محافظة تعز.

وكانت هيئة الهلال الأحمر قدمت، الأربعاء، مساعدات مماثلة لحالات نزوح جديدة في قرى ثمارة والغلة والغليل والهاملي والمجش بذات المديرية.