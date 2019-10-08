شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: إطعام الأفيون للدجاج يثير الجدل بين أغلب المستهلكين داخل إيران والان مع التفاصيل

أثارت تقارير إخبارية حول إطعام الأفيون للدجاج الجدل بين أغلب المستهلكين داخل إيران، وذلك بعد تأكيد ضمني لهذا الأمر من جانب منظمة الطب البيطري الحكومية.

ونقلت وكالة أنباء إيلنا العمالية (شبه رسمية)، الإثنين، عن علي رضا رفيعي رئيس منظمة الطب البيطري الإيرانية قوله إن خلط الأفيون بطعام الدجاج بغرض العلاج لدى بعض المزارع كان خطأ إدارياً.

وأضاف أن بعض مربي الدواجن داخل إيران يلجأون إلى وضع مخدر الأفيون في غذاء هذه الطيور ظنا منهم أنه يعمل على زيادة أوزانها، وبالتالي بيعها بأثمان أعلى من المتداولة في الأسواق المحلية.

وادعى رئيس منظمة الطب البيطري الإيراني أن هذه المؤسسة الحكومية لم تصلها تقارير رسمية حتى الآن حول استخدام الأفيون داخل مزارع تربية الدواجن محلياً.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية أن بعض مربي الدجاج داخل البلاد يتعمدون على وضع كميات من مخدر الأفيون في المياه التي تتناولها الدواجن يوميا، على سبيل علاجها من الإمساك.

وفي حين لم تنكر منظمة الطب البيطري الإيرانية احتمالية خلط الأفيون بطعام الدجاج، اعتبر مسؤول باتحاد مربي الدواجن في البلاد أن ما أثير محض أحاديث دعائية داخل السوق فقط.

وتباينت آراء مستخدمين إيرانيين بين الجدية والمزاح حول صحة ما أثير عن هذا الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن مستهلكين في نطاق العاصمة طهران ومدن أخرى كشفوا عن شعورهم بالخمول بعد تناول لحوم الدجاج مؤخراً.

وأبدى مستهلكون إيرانيون قلقهم بعد تصريحات أدلى بها ولي الله كاشكي رئيس اتحاد مربي الدواجن في محافظة خراسان رضوي، بأن علاج الدجاج بالأفيون كان يستخدم سابقا داخل مزارع تربية الدجاج في البلاد.