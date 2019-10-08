شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري: قناة الجزيرة القطرية مسلسل لا ينتهي من الكذب والان مع التفاصيل

قال الإعلامي المصري أحمد موسي، إن قناة الجزيرة مسلسل لا ينتهي من الكذب حيث أضاف 'موسي' خلال تقديمه برنامج 'علي مسئوليتي' المُذاع عبر فضائية 'صدي البلد': 'أقول لصرصار الجزيرة واللي مشغله، الصرصار الكبير والصراصير الصغار، إن جيشنا المصري هو الجيش الوطني العظيم'.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تتبني عقيدة راسخة وهي 'الله ثم الوطن' وليست كقوات قطر المرتزقة، لافتا إلي أن الجيش المصري بُني من بيوت وأبناء المصريين، مشيرا إلي أن كل بيت من بيوت الشعب المصري به من ضباط وجندي من أبناء القوات المسلحة المصرية.