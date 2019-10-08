شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري: فيلم الممر قضى على قناة الجزيرة القطرية وفيديوهات الإخوان والان مع التفاصيل

قال الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إن قطاع واسع من المصريين عاشوا حالة من الوطنية والحماس، لم يعشوها منذ سنين مضت مع فيلم الممر، الذي عُرض على الشاشة للأول مرة مساء أمس الأحد، بمناسبة الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر 1973.

وأضاف في برنامج «كل يوم» المذاع عبر قناة «On E» مساء الاثنين، أن تجمعات المواطنين على المقاهي وفي البيوت ومناقشاتهم حول أحداث الفيلم، أثبت أن الأفلام التي تنجح ليس تلك التي تستهدف مشاهد تجارية فقط، منوهًا بأن الممر أول فيلم يتحدث عن البطولات ويحقق إيرادات، تحطم فكرة أن الأعمال الفنية تنجح على مستوى النقد وليس الشباك.

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وتابع: ما قدمه الفيلم أمس من تجمع المصريين في حالة من الوطنية العميقة لا يقدم من 100 مؤتمر سياسي، أو مقالات صحفية ومنتديات سياسية، مشيرًا إلى قدرة الفن فى توصيل الرسالة بشكل أقوى وأسرع.

وأوضح أن الفيلم يعتبر سلاحًا قويًا محا كل ما قُدم من فيديوهات وحملات تشويه ضد الجيش ومؤسسات الدولة بهدف النيل من الوطن واستقراره، قائلًا «فيلم الممر قضي على قناة الجزيرة وفيديوهات الأخوان».

وتمنى من الفنانين إدارك قيمة الفن كسلاح لخدمة الوطن والمواطنين، قائلًا إن ما سيبقى هو الأفلام الصادقة.