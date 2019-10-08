شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أمريكية بريطانية لمواجهة تهديدات إيران والان مع التفاصيل

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، عن أنه بحث مع نظيره البريطاني دومينيك راب طرق مواجهة تهديدات إيران الخبيثة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي على حسابه بموقع "تويتر".

وقال بومبيو إنه ناقش أيضا مع نظيره البريطاني خطط تركيا لغزوها المحتمل لشمال شرق سوريا.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قد أكد، في وقت سابق، أن قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة نشر القوات لا يمثل انسحابا أمريكيا من سوريا.

وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن الجنود الأمريكيين الخمسين الموجودين في المنطقة التي تستهدفها تركيا سينتشرون في أماكن أخرى في سوريا.

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وأشار إلى أن تركيا لم تشرع "حتى الآن" على ما يبدو في توغلها المتوقع بشمال شرق سوريا.

يأتي ذلك فيما أعلنت تركيا، عبر وزارة دفاعها، أنها أكملت كل الاستعدادات لعملية عسكرية في سوريا.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية قد قالت، مساء الإثنين، إن قوات الجيش التركي هاجمت قرية تل طويل بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد، السبت الماضي، بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تشارك أو تدعم العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا.