شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السوداني يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع السعودية والان مع التفاصيل

أشاد الفريق أول ركن جمال عمر وزير الدفاع السوداني، بمتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين السوداني والسعودي، ووصفها بـ "الأزلية والمتأصلة"، مؤكدا حرصه على تطويرها في مختلف المجالات.

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وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان الاثنين، أن وزير الدفاع السوداني التقى الملحق العسكري للمملكة العربية السعودية في السودان العقيد الركن عبد اللطيف عبد الله العماش، والذي سلمه رسالة تهنئة بمناسبة تقلده منصب وزير الدفاع، من ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب الملحق العسكري للسعودية في السودان، عن شكره واحترامه وعظيم امتنانه للسودان.. مشيدا بالعلاقة بين الجيشين السعودي والسوداني، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.