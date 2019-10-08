روبرت وود: إيران هي التحدي الأكبر للمجتمع الدولي

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
روبرت وود
كتب
متابعات_الخليج 365
قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، الإثنين، إن إيران هي التحدي الأكبر للمجتمع الدولي.
وأضاف روبرت وود، في تصريحات له، أن إيران لا تزال تدعم الإرهاب وتزعزع استقرار الشرق الأوسط، وأنه يجب على المجتمع الدولي شن حملة ضغط قصوى لردع سلوكها الخبيث.
وتابع وود أن إيران ليست مستعدة للدبلوماسية، وأن الصواريخ الإيرانية لا تزال تشكل تهديدا لدول المنطقة.
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