السودان.. البرهان وحمدوك يبدأن زيارة إلى الإمارات

البرهان وحمدوك يبدأن زيارة إلى الإمارات

كتب متابعات_الخليج 365

بدأ رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الاثنين، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



ومن المقرر أن يعقد البرهان وحمدوك لقاءات مع القيادات الإماراتية، لبحث تعزيز العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي.

وأنهى رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالسودان زيارة إلى السعودية بدأها، والتقيا خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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