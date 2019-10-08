ترامب والسفير الياباني في أميركا وقعا اتفاقا اتجاريا يركز على الزراعة

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسفير الياباني لدى الولايات المتحدة شينسوك سوجياما، اتّفاقًا تجاريًا يركّز خصوصًا على الزراعة.
ورحّب ترامب الذي كان محاطًا بممثّلين عن القطاع الزراعي بـ"انتصار كبير للمزارعين ومُربّي الماشية الأميركيّين"، قائلاً :" هذا أمر مهمّ جدًا بالنسبة إليّ أيضا".
ووفقًا لشروط الاتّفاق التجاري الأميركي الياباني، والتي كان تمّ الإعلان عنها في 25 أيلول خلال اجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستُخفّض اليابان الرسوم الجمركيّة على ما تبلغ قيمته حوالي 7 مليار دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية.
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