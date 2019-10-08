ترامب والسفير الياباني في أميركا وقعا اتفاقا اتجاريا يركز على الزراعة

وقّع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والسفير ​اليابان​ي لدى ​الولايات المتحدة​ شينسوك سوجياما، اتّفاقًا تجاريًا يركّز خصوصًا على ​الزراعة​.

ورحّب ترامب الذي كان محاطًا بممثّلين عن ​القطاع الزراعي​ بـ"انتصار كبير للمزارعين ومُربّي الماشية الأميركيّين"، قائلاً :" هذا أمر مهمّ جدًا بالنسبة إليّ أيضا".

ووفقًا لشروط الاتّفاق التجاري الأميركي الياباني، والتي كان تمّ الإعلان عنها في 25 أيلول خلال اجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، ستُخفّض اليابان الرسوم الجمركيّة على ما تبلغ قيمته حوالي 7 مليار ​دولار​ من صادرات الولايات المتحدة الزراعية.

