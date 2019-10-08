رؤساء لجان التحقيق الرامي إلى عزل ترامب يطلبون من البنتاغون تقديم وثائق

طلب الرؤساء الديمقراطيّون للجان التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من ​البنتاغون​ ومكتب الموازنة في ​البيت الأبيض​ تقديم وثائق ذات صلة بقرار ترامب وقف المساعدة العسكرية ل​أوكرانيا​.

ووجّه رؤساء اللجان الثلاث التي تتولّى التحقيق، رسالةً إلى وزير الدفاع ومدير مكتب الموازنة في ​البيت الابيض​ جاء فيها أنّ "المذكّرة المرفقة تُطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرَّها ​الكونغرس​ من أجل التصدّي للعدوان الروسي".

وأبلغ رؤساء اللجان وزير الدفاع ​مارك إسبر​ ومدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض راسيل فوغ بطلبهم، عبرَ رسالتين وُجّهتا إليهما الإثنين.

وقالت المتحدّثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكسويل لوكالة فرانس برس: "كما ذكرنا من قبل، نحن مستعدّون إذا لزم الأمر للعمل مع الكونغرس والأطراف المعنيّين، بشأن المسائل المتعلّقة بالمساعدة الموجّهة إلى أوكرانيا".

