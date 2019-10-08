رؤساء لجان التحقيق الرامي إلى عزل ترامب يطلبون من البنتاغون تقديم وثائق

طلب الرؤساء الديمقراطيّون للجان التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البنتاغون ومكتب الموازنة في البيت الأبيض تقديم وثائق ذات صلة بقرار ترامب وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
ووجّه رؤساء اللجان الثلاث التي تتولّى التحقيق، رسالةً إلى وزير الدفاع ومدير مكتب الموازنة في البيت الابيض جاء فيها أنّ "المذكّرة المرفقة تُطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرَّها الكونغرس من أجل التصدّي للعدوان الروسي".
وأبلغ رؤساء اللجان وزير الدفاع مارك إسبر ومدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض راسيل فوغ بطلبهم، عبرَ رسالتين وُجّهتا إليهما الإثنين.
وقالت المتحدّثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكسويل لوكالة فرانس برس: "كما ذكرنا من قبل، نحن مستعدّون إذا لزم الأمر للعمل مع الكونغرس والأطراف المعنيّين، بشأن المسائل المتعلّقة بالمساعدة الموجّهة إلى أوكرانيا".
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