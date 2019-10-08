إجراءات لحماية مسؤول بالمخابرات الأميركية بعد تقديم بلاغ في قضية ترامب وأوكرانيا

كشف مصدر مطلع لوكالة "​رويترز​" أن ​السلطات الأميركية​، اتخذت إجراءات أمنية لحماية مسؤول مخابرات قدم بلاغا أثار تحقيقات قد تؤدى إلى مساءلة الرئيس ​دونالد ترامب​.

وكان محامو مقدم البلاغ قد عبروا في رسالة تحمل تاريخ 28 أيلول إلى القائم بأعمال مدير المخابرات العامة جوزيف ماغواير عن قلقهم على سلامة موكلهم بعدما قال ترامب إنه جاسوس ارتكب خيانة. وأضافوا أن أشخاصا معينين عرضوا "مكافأة" قدرها 50 ألف ​دولار​ لمن يقدم أي معلومات عن هوية مقدم البلاغ بعدما اشتكى لهيئة رقابة حكومية من أن ترامب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ فىي مكالمة هاتفية يوم 25 تموز ليجري تحقيقا مع منافسه السياسي جون بايدن.

ولفت المصدر الحكومي الى أن السلطات الاتحادية تتخذ تدابير لحماية المسؤول، لكنه أحجم عن الكشف عن ماهية هذه التدابير، كما أحجم عن ذكر ما إذا كان المسؤول قد تلقى أي تهديدات محددة.