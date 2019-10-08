جنبلاط: النظام االسوري يريد التطهير العرقي وتغيير كل معالم سوريا الاصلية "هولاكو الجديد"

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى انه "يبدو ان اخر هم لدى حكام ​العالم​ هو مصير ​الشعب السوري​ فها هي مشاريع نقل الملايين الى حزام امني ليحلوا محل الاكراد الذين وان قاتلوا تنظيم "داعش"، الا ان ​الدستور​ المسخ لم يلحظ لهم اشارة".

ولفت جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "كل هذا يكشف حقيقة ​النظام السوري​ الذي يريد مجتمع متجانس اي تطهير عرقي وتغيير كل معالم ​سوريا​ الاصلية، اضاف جنبلاط قائلا "هولاكو الجديد".