جنبلاط: النظام االسوري يريد التطهير العرقي وتغيير كل معالم سوريا الاصلية "هولاكو الجديد"

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى انه "يبدو ان اخر هم لدى حكام العالم هو مصير الشعب السوري فها هي مشاريع نقل الملايين الى حزام امني ليحلوا محل الاكراد الذين وان قاتلوا تنظيم "داعش"، الا ان الدستور المسخ لم يلحظ لهم اشارة".
ولفت جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "كل هذا يكشف حقيقة النظام السوري الذي يريد مجتمع متجانس اي تطهير عرقي وتغيير كل معالم سوريا الاصلية، اضاف جنبلاط قائلا "هولاكو الجديد".
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