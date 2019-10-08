صوت لبنان: مسؤول جند الله بقبضة الجيش اللبناني

علمت "صوت لبنان-93" أن قوة من ​الجيش​ داهمت منزل مسؤول جند الله ​كنعان ناجي​ في ​ابي سمراء​ واعتقلته وساقته الى التحقيق. وفي المعلومات أن الارهابي عبد الرحمن مبسوط الذي نفّذ الاعتداء الارهابي في ​طرابلس​ في حزيران الماضي، كان يعمل حارسا لدى ناجي، وكان قد اشترى ​السلاح​ الذي نفّذ فيه الاعتدء من حرّاس آخرين يعملون لدى ناجي، وتمّ اعتقالهم في وقت سابق.

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