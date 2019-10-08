جريح بحادث سير في الضنية

انقذ عناصر من الدفاع المدني جريحا من داخل شاحنته من نوع "بيك اب" باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية جراء اصطدامه بعمود للامداد بالطاقة الكهربائية في الضنية، فيما تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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