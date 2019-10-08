جورج نادر: العسكر المتقاعد ما زال يتصدر المشهد وينظم اعتصاما تحذيريا غداً

أعلن العميد المتقاعد ​جورج نادر​، "ان العسكر المتقاعد ما زال يتصدر المشهد وهو مثله مثل كل المواطنين يعاني من الوجع وهو يدافع عن حقوقه وحقوق كل الشعب الذي يعاني،" مشددا عبر حديث اذاعي، على "ان كنا نتوقع قرار ​المجلس الدستوري​ في ما خص حقوقنا نظرا ​المحاصصة​ التي جاء بها اعضاء المجلس الدستوري، وأكّد الاستمرار بالتحركات بعد قرار المجلس الدستوري".

ولفت ابي نادر الى "ان غدا سيتظاهر العسكر امام الـ tva وهو ​اعتصام​ تحذيري، وكذلك مد لليد لجماعة ​الحراك المدني​، ونعمل على تنظيم الحراك سوية، لقيادة حملة الدفاع عن الحقوق".

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