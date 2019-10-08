فريد البستاني: خطوة خطوة نحن نقترب من الانفراج الاقتصادي

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني الى انه خطوة خطوة نحن نقترب من الانفراج الاقتصادي، وانا استغرب ان الاجنبي والغريب لديه ثقة بإقتصادنا اكثر من اهل البلد، ويجب ان نعطي جرعة امل للشعب في البلد، خاصة واننا نمر بمرحلة دقيقة.
ولفت البستاني في حديث اذاعي، الى ان لبنان كان في عزلة عربية، واهمية ما حصل امس في زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الامارات هو الانفتاح والتواصل مع رجال اعمال اماراتيين، ونحن بإنتظار اعلانات جديدة. واوضح انه يأمل خيرا لاننا نرى بصيص امل واهم شيء الثقة.
واكد انه مع حرية الاعلام بشكل كامل، لان الاعلام يعطي الشعب نفحة امل والحقيقة، الا انه لا يجوز اهانة رئيس البلاد.
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