شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يطالب بتطوير محطة مياه الشرب بمنشية الشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمنشية الشريعى، بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، التى تم إنشاؤها منذ أكثر من 40 عاما، وأصبحت لا تفى باحتياجات المواطنين بالمنطقة نظرا لزيادة عدد السكان والأمتداد العمرانى.

وطالب "ملك"، بسرعة الانتهاء من استكمال المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب بعرب الزينة بنفس المركز، وذلك لحل مشاكل ضعف انقطاع المياه المتكرر عن معظم القرى والتى تعد أولوية هامة وعاجلة لتوفير احتياجات المواطنين من المياه خلال الفترة المقبلة.

كما طالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحصر شامل ودقيق لكافة محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية التى تتطلب تطوير والوقوف على الأسباب الفعلية للتطوير، سواء لم تطلها يد التطوير منذ فترة، أو لم تعد المحطة قادرة على استيعاب الطاقة البشرية، أو ما شابه من الأسباب، على أن يكون هناك جدول زمنى للتطوير وفقا للمتاح من الاعتمادات المالية على أن يراعى المناطق الأشد احتياجا، وبالمثل المحطات التى لم يتم الانتهاء منها على الرغم من بدء العمل فيها منذ سنوات.