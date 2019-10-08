أبرزها "محاكمة سعاد الخولي واغتيال النائب العام".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة للقضايا التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الراهنة، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

- محاكمة سعاد الخولي بتهمة غسيل الأموال

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة في طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا وشريكتها الموظفة بشركة طيران، في ارتكاب جريمة غسل الأموال قيمتها 500 ألف جنيه.

كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقًا قامت بالحصول على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلًا للخولي للتصرف في الأموال.

- إعادة محاكمة متهمين في قضية "اغتيال النائب العام"

تنظر الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "اغتيال النائب العام".

تعقد القضية برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بسجن المتهمين 15 سنة غيابيًا، وتقدم الدفاع بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في القضية غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، فطعن المتهمون الحاضرون على الحكم أمام محكمة النقض.

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وكشفت التحقيقات أن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو عام 2015.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم، بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

- محاكمة متهمين بقضية "اقتحام قسم مدينة نصر"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

- محاكمة سائق متهم بسرقة مكتب بريد في العمرانية

تنظر الدائرة 28، المنعقدة في العباسية، محاكمة سائق متهم بسرقة مبلغ مالي من مكتب بريد بمنطقة العمرانية، بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم "محمد. ج" 40 سنة، سائق، تهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المتهم، باصطناع عبوة وهمية على شكل قنبلة، حيث قام بوضعها داخل مكتب بريد العمرانية بعبوة صد ترويع الموظفين، وإرهابهم بها حتى يتمكن من سرقة المبالغ المالية الموجودة في عهدة مكتب البريد.

وكان رجال مباحث الجيزة تلقوا بلاغًا من أحد موظفي المكتب، يفيد بقيام شخص بوضع قنبلة داخل المكتب وتهديدهم بها لسرقة المبالغ المالية في عهدتهم، على الفور انتقل رجال المباحث، وبصحبتهم رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث تمكنوا من ضبط المتهم، وبالكشف عن العبوة الناسفة، تبين أنها عبوة وهمية اصطنعها المتهم لترويع الموظفين، وتهديدهم بها حتى يتمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية.

تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة العمرانية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر جهاز الأمن الوطني للكشف عن المتهم، كما باشرت النيابة العامة التحقيق، التي أحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.