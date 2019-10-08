"مايكروسوفت" تطلق لوحات مفاتيح جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - ريدموند- (د ب أ):

أعلنت شركة مايكروسوفت، إطلاق لوحة المفاتيح Classic Ergonomic Keyboard الجديدة، التي تخاطب المستخدمين كثيري الكتابة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة المفاتيح Classic Ergonomic Keyboard الجديدة تمتاز بالتقسيم الواضح لنطاق المفاتيح المخصصة لليد اليمني واليد اليسرى، وزر المسافة، الذي يمتد على الجانبين، بالإضافة إلى وجود ارتفاع في الوسط ومسند كبير لراحة اليد.

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ومن ضمن الوظائف الجديدة بلوحة المفاتيح Classic Ergonomic زر الرموز التعبيرية Emoji وكذلك زر Office، ويتم توصيل لوحة المفاتيح بالحواسيب عن طريق كابل USB، ومن المقرر إطلاق لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق بسعر 50 دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة الأمريكية من خلال لوحة مفاتيح البلوتوث Bluetooth Keyboard الجديدة إلى تلبية متطلبات المبتدئين؛ حيث تقدم لهم لوحة مفاتيح بالوظائف الأساسية فقط وبتكلفة منخفضة.

وتزخر لوحة البلوتوث الجديدة من مايكروسوفت بزر الرموز التعبيرية Emoji وزر Office، كما أنها تدعم وظيفة الاقتران السريع في بيئة عمل نظام ويندوز 10؛ حيث يتعرف النظام على لوحة المفاتيح تلقائيا ويوفر إمكانية إنشاء الاتصال، وأعلنت شركة مايكروسوفت أن لوحة المفاتيح الجديدة تتكلف حوالي 60 دولار أمريكي.