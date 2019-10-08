شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع التركية: استكملنا الاستعدادات لعملية عسكرية بسوريا والان مع التفاصيل

قالت وزارة الدفاع التركية في منشور على تويتر إنها استكملت كل الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا.

واعتبرت الوزارة في التغريدة التي نشرتها في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أن إقامة منطقة آمنة أمر ضروري للاستقرار والسلام وللسوريين حتى يتمكنوا من العيش في أمان.

في غضون ذلك أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن قرار الرئيس ترمب سحب القوات الأمريكية بعيدا عن الهجوم التركي المتوقع لا يمثل انسحابا من سوريا.

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وأوضح المسؤول الأمريكي أن القرار يعد إعادة نشر ما بين خمسين إلى مئة جندي داخل البلاد، مضيفا أن تركيا لم تشرع "حتى الآن" على ما يبدو في توغلها المتوقع بشمال شرق سوريا.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن إعادة نشر القوات الأمريكية لا يعني في أي حال من الأحوال إعطاء ضوء أخضر لعملية عسكرية تركيّة ضد القوات الكرديّة شمال شرق سوريا، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تؤيد العمليه العسكريه التركية.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستبدأ عمليةً عسكرية شمال سورية قريباً بعد انسحاب القوات الأمريكية من بعض نقاط المراقبة قربَ الحدود السورية التركية، فيما دانت قواتُ سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأمريكية وحذرت من التوغل التركي الوشيك.