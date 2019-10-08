وزارة الدفاع التركية: استكملنا الاستعدادات لعملية عسكرية بسوريا

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية في منشور على تويتر إنها استكملت كل الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا.



واعتبرت الوزارة في التغريدة التي نشرتها في ساعة متأخرة من مساء الاثنين أن إقامة منطقة آمنة أمر ضروري للاستقرار والسلام وللسوريين حتى يتمكنوا من العيش في أمان.

في غضون ذلك أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن قرار الرئيس ترمب سحب القوات الأميركية بعيدا عن الهجوم التركي المتوقع لا يمثل انسحابا من سوريا.

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وأوضح المسؤول الأميركي أن القرار يعد إعادة نشر ما بين خمسين إلى مئة جندي داخل البلاد، مضيفا أن تركيا لم تشرع "حتى الآن" على ما يبدو في توغلها المتوقع بشمال شرق سوريا.

وشدد المسؤول الأميركي على أن إعادة نشر القوات الأميركية لا يعني في أي حال من الأحوال إعطاء ضوء أخضر لعملية عسكرية تركيّة ضد القوات الكرديّة شمال شرق سوريا، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تؤيد العمليه العسكريه التركية.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستبدأ عمليةً عسكرية شمال سورية قريباً بعد انسحاب القوات الأميركية من بعض نقاط المراقبة قربَ الحدود السورية التركية، فيما دانت قواتُ سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأميركية وحذرت من التوغل التركي الوشيك.