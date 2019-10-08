مصادر لـ "الجمهورية": جعجع يشدد على الذهاب الى حكومة اختصاص إنقاذية

أوضحت مصادر ​القوات اللبنانية​ لصحيفة الجمهورية، ان رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ قصَد حين اعلن من كندا أنّ "الحل الجذري الفعلي والوحيد يكون بأن تستقيل الأكثرية الوزارية الحالية، والنزول عن ظهر الأزمة واللبنانيين" انه كان يعني "بالأكثرية الوزارية، الأكثرية القائمة في مجلس الوزراء، وهي الثنائية المسيحية والثنائية الشيعية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، لأنّ القرار في يد الأكثرية لتحقيق أمرين: إستقالة ​الحكومة​، وتأليف حكومة مختلفة تضمّ تقنيين وأصحاب كفايات أثبتوا كفايتهم في ميدان عملهم الخاص، وذلك بمهمة إنقاذية للوضع الإقتصادي وضمن فترة زمنية محددة".

واضافت المصادر لـ "الجمهورية" ان جعجع دعا كلّاً من رئيسي الجمهورية والحكومة الى "التصَرّف، إذ عليهما أن يقولا لحزب الله إنّه اذا كان فعلاً حزباً لبنانياً، لا يحق له زَجّ الشعب اللبناني في أخطار لا يريدها، لأنّ قرار السلم والحرب هو بيد السلطة الاجرائية والحكومة مجتمعة، وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن".

وأشارت المصادر إلى أنّ "هناك اقتناع قوّاتي بأنّ مسألة الإنقاذ شبه مستحيلة في ظلّ الواقع الراهن، على يد قوى سياسية جُرّبت لفترات طويلة، ولا يبدو أنها في وارد التغيير. لذلك، إنّ الذهاب الى حكومة اختصاص هو مسألة أساسية، وإلّا سيبقى لبنان في وضع صعب لأننا وصلنا الى حافّة الهاوية".