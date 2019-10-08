شرطة نيويورك توقف 85 متظاهرا في احتجاج لتغير المناخ

أوقفت شرطة مدينة نيويورك الأميركية 85 محتجا في مظاهرة مناهضة لتغير المناخ. ونظمت المظاهرة التي شارك فيها مئات المحتجين، في شارع وول ستريت، حركة "extinction rebellion" (تمرد ضد الانقراض) المدافعة عن البيئة.
وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة لتغير المناخ، داعين السلطات إلى اتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ.
وحاول بعض المتظاهرين التسلق على ظهر تمثال على هيئة عجل برونزي، أحد أشهر رموز وول ستريت، ومنع حركة السير في الشارع، ما دفع الشرطة إلى توقيف 85 منهم.
وعقب احتجاجهم في وول ستريت، سار المحتجون إلى حديقة واشنطن سكوير بارك، حيث عبّروا عن غضبهم من السياسات التي لا تراعي حماية البيئة.
وتأتي مظاهرة نيويورك، في إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العام، تنظمها الحركة المدافعة عن البيئة ومن المتوقع أن تواصل حركة "تمرد ضد الانقراض" احتجاجاتها في عموم العالم، طوال الأسبوع الحالي.
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