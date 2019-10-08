مندوب السعودية بالأمم المتحدة: نؤكد دعمنا لحق الشعوب في تقرير المصير

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، "دعم المملكة العربية السعودية الكامل لحق الشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية في تقرير المصير"، داعيا الأمم المتحدة الى "تكثيف جهودها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة من أجل إنهاء جميع أشكال الاستعمار".
وفي كلمة ألقاها أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار حول البند المتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، حث المعلمي الدول القائمة بالإدارة على "الوفاء بمسؤولياتها والالتزام بالقرارات الدولية، والعمل على تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمى في تلك الأقاليم، والعمل على الوصول إلى حلول بناءة وعملية عبر عملية حوار جادة تشمل جميع الجهات في سبيل صون الأمن والسلام والاستقرار والرخاء".
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