شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": سنتابع تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع مع المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى يتم تطبيقه حاليا على أرض الواقع من أبرز الملفات التى تحرص اللجنة على متابعتها مع الجهات التنفيذية خطوة بخطوة، وذلك لإزالة العقبات التى قد توجد أمام المواطنين أثناء التنفيذ.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين، وذلك لأن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف، وللتخفيف عن كاهل المواطنين راعى المشرع البعد الاجتماعى حال وضع التشريع المؤقت، وتضمنت اللائحة التنفيذية ترجمة صريحة لهذه المواد الهدف منها القضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، والحفاظ على الثروة العقارية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات وعدد من اللقاءات بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون والمحليات فى مختلف المحافظات، وذلك للوقوف على بعض الملاحظات من قبل المواطنين بشأن تقديم طلبات التصالح التى تضمنها القانون بشكل صريح وجاءت اللائحة التنفيذية شارحة لها، ولكن لابد من الفهم الصحيح للنصوص لضمان سهولة وسرعة تطبيق الإجراءات.

الجدير بالذكر أن الكومة بدأت تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع فى الأسبوع الثانى من شهر يوليو الماضى، ومن المنتظر أن يستمر التطبيق لمدة 6 أشهر ، وناشدت المواطنين سرعة التوجه لمقرات اللجان المتواجدة بالمحافظات لتسليم طلبات التقنين للبت فيها وفقا لنصوص القانون.