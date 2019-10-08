منتخب تونس يهزم السويد في معركة آدم بن لامين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه الاتحاد التونسي لكرة القدم الدعوة لآدم بن لامين، مدافع لوتسيكتنس السويدي، للمشاركة في المواجهة الودية أمام الكاميرون، المقرر إقامتها السبت على ملعب "رادس"، والتي تندرج ضمن تحضيرات المنتخبين لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

واستطاع الاتحاد التونسي الظفر باللاعب بعد منافسة مع نظيره السويدي الذي بحث هو الآخر تمثيل بن لامين لقميص منتخب البلاد.

ونشر الاتحاد التونسي بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه توجيه الدعوة لمدافع المحور الشاب، وذلك بعد الـتأكد من عدم إمكانية الاستعانة بخدمات مارك اللمطي، لاعب باير ليفركوزن الألماني، لأسباب طبية.

يذكر أن بن لامين، المولود في السويد من أبوين تونسيين، سبق له تمثيل منتخبي السويد تحت 17 و18 سنة.

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ويعتبر بن لامين واحدا من أبرز المدافعين الصاعدين في سماء كرة القدم السويدية، ومرشحا للاحتراف بكبرى الدوريات الأوروبية خلال المستقبل القريب.

ويدخل توجيه الدعوة لبن لامين في إطار الاستراتيجية الجديدة للمنتخب التونسي والقائمة على ربط خيوط الاتصال مع جميع المواهب من أصحاب الجنسية المزدوجة والتي تنشط في جميع بلدان "القارة العجوز".

وسبق للاتحاد التونسي أن أقنع عدة لاعبين مولودين في أوروبا بحمل قميص "نسور قرطاج" على غرار إلياس السخيري ومعز حسان وديلان برون وأيمن بن محمد، فضلا عن وهبي الخزري ونعيم السليتي وأخيرا عمر العيوني، الوافد الجديد إلى بيراميدز المصري.

يذكر أن المنذر الكبير وجه الدعوة لـ28 لاعبا للمشاركة في ودية الكاميرون وهم فاروق بن مصطفى وأيمن دحمان ومعز بن شريفية وعاطف الدخيلي وأيمن عبدالنور ومالك بعيو ومرتضى بن وناس وياسين مرياح وأيمن بن محمد وديلان برون ووجدي كشريدة وحمدي النقاز وعلي معلول ومحمد دراجر وأسامة الحدادي وغيلان الشعلالي وسيف الدين الخاوي وإلياس السخيري وبسام الصرارفي وآدم بن لامين وفرجاني ساسي ويوسف المساكني وعادل بالطيب ونعيم السليتي وطه ياسين الخنيسي وفراس شواط وعمر العيوني وحمزة رفيعة.