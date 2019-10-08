جوتيريس: أموال الأمم المتحدة قد تنفد بنهاية أكتوبر

أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، أنّ المنظّمة الدوليّة تُعاني عجزا قدره 230 مليون دولار، محذرا من أنّ احتياطاتها الماليّة قد تنفد بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري.

وقال جوتيريس: "حتى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70% من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العاديّة لعام 2019".

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وأشار إلى أنّه كتب إلى الدول الأعضاء في 4 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري ليشرح لها أنّ الأنشطة المموّلة من الميزانية العاديّة تمر بمرحلة حرجة.

وأضاف أنه من أجل ضمان دفع الرواتب حتّى نهاية العام سيكون من الواجب اتّخاذ تدابير، وذلك في رسالة بعثها جوتيريس إلى الموظّفين، حيث يعمل نحو 37 ألف شخص في أمانة الأمم المتحدة.

ولفت إلى إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.

وكشف مسؤول في الأمم المتّحدة، طلب عدم الكشف عن هوّيته، عن أن جوتيريس طلب من الدول الأعضاء في وقت سابق هذا العام زيادة مساهماتها في المنظمة العالميّة لتفادي المشاكل النقديّة، لكنّها رفضت.