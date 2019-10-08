فايلر يمنح الأهلي المصري الضوء الأخضر للتعاقد مع "كهربا"

منح المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، الضوء الأخضر لأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي؛ من أجل التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم أفيس البرتغالي ولاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعقد أمير توفيق، جلسة مع فايلر، وقام بعرض مجموعة من مقاطع "الفيديوهات" الخاصة بمحمود كهربا لإبداء رأيه في مستواه الفني.

وقام توفيق بعرض أبرز مشاركات كهربا مع نادي الزمالك ومنتخب مصر إضافة إلى فيديوهات أخرى من احترافه في السعودية والبرتغال.

وسبق لكهربا اللعب ضمن أندية إنبي والزمالك بالدوري المصري واتحاد جدة السعودي ولوزرين وجراسهوبرز السويسريين قبل انضمامه لديبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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وتراجع الأهلي عن موقفه بعدما كان الاتجاه لدى المسؤولين بالفريق الأحمر، تأجيل التعاقد مع كهربا، لسببين أولهما عدم الحكم في القضية المرفوعة ضده من قبل نادي الزمالك، حيث يلعب للنادي البرتغالي ببطاقة مؤقتة، والثاني هو وجود رمضان صبحي الذي يلعب في نفس مركز لاعب الزمالك السابق.

وكانت مصادر خاصة أوضحت أن إدارة الأهلي كانت ترى التعاقد مع كهربا حاليا لن يكون مفيدًا في وجود رمضان صبحي، وبناء عليه سيكون التعاقد معه الصيف المقبل أفضل من الناحية الفنية، لا سيما في ظل انتهاء إعارة رمضان من هدرسفيلد نهاية الموسم الجاري.

ويلعب رمضان صبحي في الأهلي هذا الموسم على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ورحل كهربا إلى ديبورتيفو أفيس، من الزمالك، معتبرا أن عقده انتهى مع القلعة البيضاء، فيما يعتبر الأخير أن عقد اللاعب مستمر معه لـ3 سنوات أخرى.

ونتيجة لهذا الخلاف، حصل كهربا على بطاقة مؤقتة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حتى يخوض المباريات بصورة طبيعية مع فريقه البرتغالي لحين الفصل في النزاع القائم بين اللاعب والزمالك.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد مرور 3 جولات من المسابقة.