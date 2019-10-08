وزير الطاقة السعودي يلتقي مسؤولا روسيا لبحث أوجه التعاون بين موسكو والرياض

عقد وزير ​الطاقة​ السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين في العاصمة ​الرياض​، لقاء مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين.

وتناول الاجتماع التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزه في جميع المجالات، ودعم سبل التفاهم بين المملكة و​روسيا​ في المجالات الاقتصادية والتنموية والمشاريع المشتركة. وناقش وزير الطاقة السعودي مع الوزير الروسي أوجه التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الطاقة ودور البلدين في استقرار الأسواق العالمية من خلال التنسيق المستمر بينهما في هذا المجال.

وأشاد الجانبان بالنتائج المتحققة من اتفاقية "أوبك"، مما يساعد على استقرار سوق ​النفط​ ومستقبل الصناعات البترولية.

كما أشاد وزير الطاقة السعودي بعلاقات المملكة مع روسيا، مشيرا إلى أن "التعاون بين البلدين شهد تقدما كبيرا في مجال الاستثمارات بعد زيارة الملك سلمان إلى روسيا، ومع زيارة الرئيس، فيلاديمير ​بوتين​، المرتقبة إلى المملكة، والتي ستضيف دفعة جديدة وتعطي بعدا أوسع للجهود المشتركة، وإمكانات التعاون في مختلف المجالات، لتحقيق طموحات البلدين، والشعبين، للوصول إلى مستويات رفيعة وغير مسبوقة من الإنجاز والتقدم والرخاء والاستدامة".

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