مقتل 13 امرأة في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

أعلنت قوات حرس ​السواحل الإيطالية​ مقتل 13 امرأة عندما ​غرق مركب​ يحمل عشرات ​المهاجرين​ قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا جنوبي ​صقلية​، مشيرة الى أن سفن الإنقاذ ساعدت 22 ناجيا من المركب، وعمليات البحث عن ناجين جرت بعد تلقي بلاغ بأن ​مركبا​ يحمل نحو 50 شخصا يواجه مشكلات.

وأضافت قوات حرس السواحل في بيان، إن سفنا من حرس السواحل وشرطة ​الجمارك​ وصلت إلى المركب الذي انقلب وسط أمواج متلاطمة، على بعد نحو 6 أميال بحرية من ساحل لامبيدوزا.

وتقول ​وزارة الداخلية​ الإيطالية إن قرابة 7939 مهاجرا وصلوا ​إيطاليا​ عبر البحر هذا العام بانخفاض نسبته 63% مقارنة مع الفترة نفسها في 2018 و93% عن مستويات عام 2017.