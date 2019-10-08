مقتل 13 امرأة في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

أعلنت قوات حرس السواحل الإيطالية مقتل 13 امرأة عندما غرق مركب يحمل عشرات المهاجرين قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا جنوبي صقلية، مشيرة الى أن سفن الإنقاذ ساعدت 22 ناجيا من المركب، وعمليات البحث عن ناجين جرت بعد تلقي بلاغ بأن مركبا يحمل نحو 50 شخصا يواجه مشكلات.
وأضافت قوات حرس السواحل في بيان، إن سفنا من حرس السواحل وشرطة الجمارك وصلت إلى المركب الذي انقلب وسط أمواج متلاطمة، على بعد نحو 6 أميال بحرية من ساحل لامبيدوزا.
وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن قرابة 7939 مهاجرا وصلوا إيطاليا عبر البحر هذا العام بانخفاض نسبته 63% مقارنة مع الفترة نفسها في 2018 و93% عن مستويات عام 2017.
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