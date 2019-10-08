القبض على 8 تجار مخدرات في حملة مكبرة بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شنت مباحث قسم شرطة الشرابية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة استهدفت تجار المخدرات في دائرة القسم.

وألقى المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث الشرابية، والنقيب علي سلطان، معاون المباحث، القبض على "ياسر.ع" وشهرته الصعيدي، و"نورا س." زوجة الأول، و"محمود ع." مسجل خطر فئة "أ" أثناء تواجدهم في منطقة الحكر بدائرة القسم وبحيازتهم 350 تذكرة "هيروين"، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 1365 جنيهًا.

كما تمكنوا من القبض على "محمد إ." وشهرته "حنكش" وبحيازته 870 تذكرة "هيروين"، وسلاح ناري فرد خرطوش و2 طلقة، مبلغ مالي 625 جنيهًا.

كما تمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس المباحث، والنقيب حسام أيمن، معاون المباحث، من القبض على "أحمد أ." عاطل وشهرته "أبو الدهب" مسجل خطر فئة "أ" والسابق ضبطه واتهامه في 65 اتهامًا، وشقيقته "رضا" ربة منزل وبحيازتهما 35 قرص "أموتريل"، ومبلغ مالي 500 جنيه، و2 هاتف محمول.

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كما تمكن النقيب عمر الداوودي، معاون المباحث، من القبض على "محمد م." عاطل، ومقيم دائرة القسم والسابق ضبطه في 6 قضايا مخدرات، وشقيقه "محمود" وبحيازتهما 46 قرص "كبتاجون"، و25 جرام "هيروين"، ومبلغ مالي 325 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبدالعزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

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