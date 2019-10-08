تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):
ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة التركية، أرسلت مزيدًا من التعزيزات إلى وحداتها المتمركزة على الحدود السورية.
وذكر مراسل الأناضول إن تعزيزات تضم قوات خاصة وناقلات جند ومدرعات عسكرية، توجهت إلى الحدود السورية عبر ولاية كليس.
وقالت مصادر عسكرية، إن التعزيزات أرسلت بهدف تقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على حدود سوريا.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر" ليل الاثنين/الثلاثاء إنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات.
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