شكرا لقرائتكم خبر عن جريدة الفجر المصرية "المثال الأكبر".. ضابط بالجيش البريطاني يعترف بإدارة "تويتر" وتوجيه سياساته والان مع التفاصيل

يوما يتلوه الآخر، ووتصاعد الحروب التي يواجهها الأمن القومي المصري على جميع الأصعدة وبكافة المستويات، أحدثها المتمثلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الروح المعنوية للشعب المصري، وإثارة الشك والحيرة لدى المصريين وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن "رئيس تحرير" قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هو ضابط في وحدة الحرب الإعلامية بالجيش البريطاني.

وأفصح جوردون ماكميلان عن دوره في اللواء 77 على ملفه الخاص على موقع "لينكد إن"، وكتب "لدى اهتمام قوي في السياسة والشئون الدولية، وأنا ضابط احتياط في الجيش البريطاني يخدم في اللواء 77، المتخصص في الاشتباك غير الفتاك".

وتقول الصفحة: إن ماكميلان يعمل في تويتر منذ ست سنوات ويحتل منصب رئيس تحرير قسم شئون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة منذ يوليو 2016، ويشار إلى أن اللواء 77 أنُشئ في يناير عام 2015 ضمن عملية إعادة هيكلة للوحدات العسكرية بما في ذلك "مجموعة العمليات النفسية 15" ومجموعة العمليات الإعلامية.

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في ذلك الوقت، صرح مسئولون للصحفيين أن اللواء سيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيس بوك وتويتر "للقتال في عصر المعلومات"، وكان على القوات تقديم "وسائل للتأثير في السلوك من خلال استخدام الروايات الديناميكية"، وباستعمال "أفضل المواهب بين الأعضاء النظاميين والاحتياطيين".

ويضم احتياطي الجيش متطوعين غير متفرغين، بمن فيهم أخصائيون مدنيون، يقدمون الدعم للجيش النظامي لمدة لا تقل عن 19 يومًا في السنة، ويعرض الموقع الإلكتروني للواء 77 بالتفاصيل مهام تشمل "تخطيط الأنشطة الإعلامية" وإجراء "تحليلات مضادة"، وكذلك "التفاعل مع الجماهير من أجل التأثير على المفاهيم" وخلق منتجات "تهدف إلى التأثير على السلوكيات"، ويقول الموقع "هدفنا هو تحدي صعوبات الحرب الحديثة باستخدام الاشتباك غير المميت وعوامل الرفع غير العسكرية المشروعة كوسائل للتكيف مع سلوكيات القوات المضادة والخصوم... اللواء 77 هو عامل للتغيير".

كما نشر موقع "ميدل إيست آي"، تقريرًا كشف من خلاله أن رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في موقع "تويتر" هو ضابط بالجيش البريطاني، وتدرب في أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية البريطانية.

وأكبر دليل على تعرض مصر لحروب واسعة النطاق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هو ما حدث لجريدة الفجر المصرية بعدما قامت إدارتي فيسبوك وتويتر بإغلاق جميع حساباتها وصفحاتها، وأيضًا حسابات الصحفيين العاملين بها، بدعوى الهجوم على قطر وتركيا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، في وقت سابق، أنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، وصولًا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، ولتصل إلى المواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، في حربٌ تستهدف إثارة الشك والحيرة، وبث الخوف والإرهاب، وتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطني، بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب، كأنها هي الحصن والملاذ.