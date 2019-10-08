شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: «حزب الله» ينتهك النأي بالنفس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج. وقال في حوار بثته وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال زيارته لأبوظبي مساء أمس الأول: «أؤكد بصفتي رئيسا للحكومة، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، وأشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي».

وقال: «لقد اتخذت الحكومة قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة»، في إشارة إلى «حزب الله».

ودعا الحريري إلى توجيه الاتهام إلى «حزب الله» بوصفه جزءا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن لبنان يمثل جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقراره باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما في ما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية.

ووصف الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو بأنها خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة. وأضاف «نحن في لبنان نثق في حكمة قيادة المملكة التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من هذا العدوان ولم تستجب لمحاولات استفزازها من قبل الجانب الآخر».