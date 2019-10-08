ترامب يهدد تركيا: «سأدمر اقتصادكم إذا تجاوزتم الحدود السورية»

الموجز وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترمب تحذيرا شديد اللهجة إلى تركيا ,قائلا : سأدمر اقتصادكم إذا تجاوزتم الحدود السورية . و قال الرئيس الأمريكي في تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر، اليوم الاثنين،: "كما ذكرت من قبل، وأكرر مرة أخرى، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره، بحكمتي العظيمة التي ليس لها مثيل يتجاوز عن الحدود، فسوف أدمر اقتصادها بالكامل، والقضاء عليه، وقد فعلت ذلك من قبل مع أوروبا وغيرها".

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