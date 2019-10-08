شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى السعودى محمد الشقاء، أن الشعوب العربية كشفت أكاذيب قناة الجزيرة ولم يعد يثق فيها أحد، موضحا أن القناة القطرية تعتمد على أسلوب الكذب فى تناولها للأوضاع فى مصر خاصة وفى المنطقة العربية عامة.

وقال الإعلامى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الشعوب العربية اكتشفت حجم الكذب الذى تمارسه تلك القناة القطرية وزرعها للفتن، حيث أنها تدار بأيدى جهات أجنبية لديها أجندة عدائية ضد المنطقة العربية.

وتابع محمد الشقاء، أن عدد من يثق فى تلك القناة القطرية أصبح يتقلص بشكل كبير، وستنتهى خلال الفترة المقبلة نهاية مؤسفة، مستطردا: " فى المجتمع السعودى لم يعد يثق فيها أحد من الشارع السعودى وكذلك فى مصر المصريون لم يعدوا يثقفون فى الجزيرة بعد أن انكشفت أهدافها الحقيقية حيث أنها تعمل لصالح الإخوان وقطر ومخططهما فى تفتيت المنطقة العربية".