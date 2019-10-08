شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذى تقدمت به الحكومة ومن المقرر أن تناقشه اللجنة هو قانون فى غاية الأهمية، خاصة أنه سيساهم فى زيادة الدخل فى مصر كما أنه معنى بكل المحافظات وليس محافظة واحدة.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحقيق السلام الاجتماعى وتقليل نسبة البطالة، وكذلك تساهم فى زيادة نشاط الوضع الاقتصادى، موضحة أن اللجنة ستجرى خلال الفترة المقبلة سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع مع المعنيين بالمشروعات الصغيرة للاستماع لمقترحاتهم.

كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عقدت اجتماعا لها برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، والتى قررت بدءها بجلسات الاستماع حول قانون تنمية المشروعات المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، بدء الحوار المجتمعى حول القانون، الأسبوع المقبل ولمدة 20 يوما، بحضور الجهات والاتحادات المعنية بالمشروعات الصغيرة، ونماذج من الشباب الناجح والمتعثر من أصحاب المشروعات.