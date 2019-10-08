مستقبل وطن يعقد ندوة لتنفيذ مبادرة "أنت عظيمة" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- (أ ش أ):

واصل حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، وبإشراف أمين المرأة بالأمانة المركزية رشا رمضان، فعاليات حملة "أنتِ عظيمة"، حيث عقدت ندوة لتنفيذ المبادرة بمركز قوص بمحافظة قنا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية بتنفيذ المبادرة وحشد نسائي كبير.

وقال أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا الدكتور عباس منصور، إن مبادرة "أنت عظيمة" تهدف إلى بناء قدرات المرأة المصرية والقنائية بصفة خاصة في أهم 3 محاور، ما سيعود بالنفع على كل أفراد الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.

وقالت أمينة المرأة بالمحافظة سحر صدقي إن الندوة أقيمت بقرية المسيد بمركز قوص، وتناولت المحاور الثلاث لمبادرة "أنتِ عظيمة بتعليمك، بتنظيمك، بعملك" وركزت على المحور الثالث الذي يتعلق بعمل المرأة، حيث ستعمل أمانة المرأة على دعم ومساعدة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.

وأضافت أن مسئول الصندوق الاجتماعي قام بتوضيح كيفية الحصول علي قروض لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي يمولها الصندوق الاجتماعي بداية من 20 ألف وحتى 5 ملايين جنيه.​